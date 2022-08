Repubblica – Inter, Marotta in politica? Consensi trasversali per ruolo nel futuro governo

Possibile futuro in politica, in particolare nel prossimo governo, per Beppe Marotta: lo svela oggi La Repubblica

Verso il derby di sabato prossimo. La Repubblica fa il punto sulle due milanesi, tra vicende di campo, mercato e non solo. Focus di oggi verso la stracittadina con novità in particolare sull'ad dell'Inter, Beppe Marotta .

"Ai vertici delle dirigenze non manca fermento politico, che in campagna elettorale si presta alle similitudini. Il presidente del Milan Scaroni è tra le potenziali guide dei Giochi di Milano- Cortina 2026: lo coopterebbe il premier Draghi, per mettere d’accordo destra e sinistra. Con le stesse premesse Marotta, navigato ad dell’Inter e artefice di un acrobatico mercato in slalom tra debiti, autogestione e finanziamento attraverso la cessione di giovani (Casadei e Pinamonti), raccoglie consensi trasversali nell’intero arco costituzionale per l’ipotesi di un ruolo nel futuro governo: è vicino al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, vicesegretario della Lega e varesino come lui, ma ha convogliato negli anni stima bipartisan", si legge.