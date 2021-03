Inter, Marotta resta positivo: “Ma condizioni definite più che buone”

Molti dirigenti dell'Inter hanno superato l'ostacolo Covid. L'unico positivo al momento resta Beppe Marotta

Come vi abbiamo riportato, fortunatamente l'ad corporate Antonello, il legale Capellini, il vice ds Baccin, il ds Ausilio e un membro dello staff tecnico dell'Inter si sono negativizzati dal Covid. L'unico positivo resta l'amministratore delegato sport, Beppe Marotta, che però, come scrive Tuttosport, viene segnalato in buone condizioni: