Marotta: “Rinnovi a buon punto, Lautaro e non solo. Il disfattismo degli altri…”

Il rinnovo di Lautaro Martinez, ma non solo: le parole del dirigente dei nerazzurri a margine di un evento a Forlì

Torna a parlare Beppe Marotta. Il CEO Sport dell’Inter a margine di un evento a Forlì si è espresso così a Sky Sport sul rinnovo di Lautaro Martinez e non solo: “Abbiamo dovuto agire in modo veloce davanti a problematiche che si sono create, fa parte del gioco. Se dietro le quinte c’è una squadra forte, il evidentemente il grande problema diventa piccolo. Devo dire che ho dei collaboratori come Ausilio e Baccin molto forti, tutta la squadra in generale. Siamo riusciti a ricompattare l’ambiente che agli altri sembrava al limite del disfattismo”.