In prima pagina anche la nomina a numero uno del club nerazzurro del CEO che dice di ispirarsi a Facchetti

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport c'è Sinner diventato numero uno ed è il 29esimo re del tennis mondiale nonché il primo italiano a riuscirci. Ma il giornale parla anche di Marottree e si riferisce alla nomina di Giuseppe Marotta da Ad a nuovo presidente dell'Inter. "Scelto da Oaktree: «Ho in mente Facchetti». Priorità ai rinnovi: «Lautaro, Barella e Inzaghi hanno un grande senso di appartenenza. Non c'è vittoria senza sostenibilità», le parole del neo presidente pronunciate oggi dopo l'insediamento del nuovo CdA.

E Zazzaroni scrive: "Da Moratti a Marotta, il salto è notevolissimo ma non nel vuoto". Spazio in fondo alla pagina anche all'amichevole della Nazionale di Spalletti contro la Turchia: "Italia, tanto da fare", il titolo del giornale che si riferisce ad una squadra in rodaggio che ha avuto solo una vera occasione, il palo di Cristante. Spalletti: «Intensi ma poco brillanti». Domenica si gioca contro la Bosnia. E infine: "Conte-Napoli, è il giorno della firma".