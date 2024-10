"Noi siamo parte lesa e senza strumenti per tutelarci contro cose che non c'entrano nulla col calcio", ha detto Marotta

"Noi siamo parte lesa e senza strumenti per tutelarci contro cose che non c'entrano nulla col calcio. Lo stadio nuovo aiuterà a rafforzare il rapporto sano con il tifo e con la nostra identità", ha detto Marotta.

Il presidente nerazzurro, poi, ha parlato anche di Oaktree e del suo ruolo: "Oaktree rappresenta una garanzia per il futuro. Essere presidente rappresenta un onore e un senso di responsabilità, nell’esempio di Fraizzoli, Pellegrini, Facchetti e Moratti. Gli obiettivi per il 2024/2025 saranno: competere ai massimi livelli in Italia ed Europa, risanare le finanze del club, lavorare sul progetto nuovo stadio e potenziare le strutture di allenamento".