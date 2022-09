Inter, Marotta e Ausilio nelle viscere della crisi: un’ora di confronto con Inzaghi. E Zhang…

"L’Inter, come un monolite, fa scudo intorno a Simone Inzaghi . Come prova pure la scelta da parte di Steven Zhang di presentarsi a pranzo alla Pinetina come primo “atto istituzionale” dopo il suo rientro dagli Stati Uniti. Il presidente, come da prassi, non è entrato in questioni tecniche, ma piuttosto ha voluto dimostrare con i fatti la vicinanza all’allenatore nel periodo più difficile da quando guida l’Inter. A entrare nelle viscere della crisi, hanno provveduto poi Beppe Marotta , Piero Ausilio e Dario Baccin che per un’ora hanno analizzato a 360° quanto sta accadendo nella Repubblica nerazzurra con Inzaghi".