Per Andrea Beretta, il 49enne capo ultrà dell’Inter arrestato il 4 settembre per l’assassinio del rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco, è iniziata una nuova vita come collaboratore di giustizia. Alcune sue dichiarazioni sono state maneggiate con superficialità, sfruttando la succosa citazione di Beppe Marotta. Quella è naturalmente la parte che ha ingolosito i cacciatori di click. Nonostante la smentita dell'Inter al Corriere della Sera. Scrive Tuttosport: "La parte che ha fatto più rumore nelle rivelazioni di Beretta pubblicate ieri dal Corriere della Sera riguardano un episodio che vedrebbe come protagonista il capo ultrà e il presidente dell’Inter Marotta: condizionale è d’obbligo perché Marotta - sempre al Corriere - ha negato con forza l’accaduto".