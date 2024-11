Il "Berro" è custode di segreti sul delitto Boiocchi e sui dettagli del business nero delle curve. E aveva preannunciato le sue verità nelle dichiarazioni spontanee rese ai pm subito dopo l'arresto per l'omicidio Bellocco: dal letto dell'ospedale San Raffaele, dove venne ricoverato per il colpo di pistola alla schiena sparato da Bellocco durante la sua colluttazione, aveva annunciato il suo "parlerò". Ma da allora aveva taciuto".

"C'erano da superare alcune resistenze. Mentalità da ultras, timore da passare da "infame", ma non solo. Attesa per gli esiti dell'inchiesta sullo stadio, per capire fino a che punto gli investigatori della Squadra mobile avessero scoperto i traffici del trio Bellocco-Beretta-Ferdico da un lato e di Luca Lucci e dei suoi colonnelli dall'altro. L'accelerazione, si sussurra negli stessi cordidoi dove vibrava il tam tam, è arrivata dopo un decisivo colloquio nel carcere di San Vittore (dove il "Berro" è stato trasferito dal carcere di Opera per l'eccessiva densità mafiosa dei suoi detenuti, e i conseguenti pericoli per la sua incolumità) con il pm Storari e la coordinatrice della Dda, Alessandra Dolci. O di qua, o di là. O con lo Stato, lealmente, o senza, accettandone le conseguenze. Penali e non.