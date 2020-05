Avv. Marra: “Feci un esposto alla Procura dopo Inter-Juve, Pecoraro archiviò. Su Orsato e Rizzoli…”

Intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo‘, l’avvocato Michele Marra ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il giorno dopo Inter-Juventus ho fatto un esposto alla Procura di Milano ed a Pecoraro – le parole riportate da AreaNapoli.it -. Dopo poco tempo mi è arrivata l’archiviazione dalla FIGC da parte di Giuseppe Pecoraro. Mi è parso strano e ne ho parlato con Filippo Pucino, faccio una seconda esposizione a Giuseppe Pecoraro, con termini molto forti. Questo ci ha portato ad essere oggetti di un attacco da parte di un insetto radiofonico, Cruciani, che mi chiamò a tradimento. Le parole di Pecoraro confermano ciò che temevamo: Orsato è una persona per bene, ma se Rizzoli parla di errore tecnico, stiamo al limite della malafede“.

Marra ha poi aggiunto: “Ci può stare l’imbroglione avvocato, politico, giudice, ingegnere, solo gli arbitri sono innocenti? E’ ovvio che quando sono impuniti non ci sono conseguenze. Pretendiamo chiarezza, la giustizia serve per eliminare tutti questi problemi. Io ho chiesto di sentire in prima battuta il dottore Giuseppe Pecoraro in quanto informato dei fatti, quindi deve spiegare alla Procura tutto ciò che ha visto e sentito della vicenda. Accanto a questo devono essere sentite tutte le persone del campo. Ho già denunciato Tagliavento, per un Napoli-Juventus su un gol in fuorigioco, i precedenti di questi personaggi, esistono. Il primo esposto che ho fatto è stato per gli arbitri di Pechino, gli addetti a quella partita hanno chiesto: “Perché i napoletani si sono lamentati tanto? Questa partita doveva finire così”. Io come legale, quando vedo una cosa non giusta, apro il varco e vediamo che succede. Se nessuno lo fa mai, ognuno fa quel che gli pare e non faremmo mai passi in avanti, io ci provo“.