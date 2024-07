Olimpiadi, primo oro per l’Italia: l’interista Martinenghi vola nei 100 rana

Il primo Oro Azzurro alle Olimpiadi è un po' nerazzurro. Nicolò Martinenghi è diventato campione olimpico nei 100 metri rana a Parigi 2024. Gara stratosferica per lui che, con un tempo di 59.03 ha battuto il britannico Peaty e l'americano Fink e ha portato nel medagliere dell'Italia la prima medaglia dorata.

Il nuotatore tifa Inter ed è stato ospitato in passato anche al Meazza dal club nerazzurro. Nei giorni precedenti alle Olimpiadi ha detto: "Nel 2021 l’Inter vinse lo scudetto, come quest’anno, e le Olimpiadi andarono bene. Chissà che non si ripeta". Nel 2021 aveva conquistato due medaglie di bronzo nei 100 metri rana e 4x100 misti. Questa volta, nell'anno della seconda stella dell'Inter, è arrivato addirittura l'Oro. Destini intrecciati.