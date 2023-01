Martinenghi: “Sneijder un idolo. Bastoni mi piace tanto, sfiderei Handanovic”

Intervistato come tifoso d'eccezione per il Matchday Programme dell'Inter in vista della finale di Supercoppa Italiana di questa sera contro il Milan, Nicolò Martinenghi, nuotatore e noto tifoso nerazzurro, ha parlato così:

"Quando ero molto piccolo il mio migliore amico tifava Inter e mi sono buttato a capofitto in questo mondo nerazzurro che poi non ho più abbandonato. Il mio idolo era Sneijder, quando giocavo a calcio amavo tirare le punizioni e lui era un maestro in questo quindi lo ammiravo tantissimo. Oggi vivo le partite con spirito molto sportivo, so che c'è un mondo dietro a ogni sfida e le sento molto. Quella che ho sentito di più? Inter-Barcellona della stagione del Triplete, una delle più incredibili che ho visto. Dell'Inter di oggi mi piace molto Bastoni, ogni tanto ci sentiamo sui social e si è creato un buon rapporto tra sportivi. Chi sceglierei per una sfida? Handanovic! Io sono un ranista, uno stile abbastanza atipico nel nuoto, un po' come quello dei portieri nel calcio, per questo sceglierei lui".