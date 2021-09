Martinez, l’autore del fallo killer su Messi: “Non ho parole. Chi mi conosce…”

Il difensore, espulso nella gara tra Venezuela-Argentina, esprime il proprio rammarico per il suo gesto

Adrián Martínez, giocatore della nazionale venezuelana che è stato espulso per un violento tackle nei confronti di Lionel Messi, ha espresso il proprio rammarico per aver lasciato la squadra in 10 e per aver messo a repentaglio la carriera dell'argentino.