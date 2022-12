Martinez e quel gesto che ha sollevato polemiche: “Ecco perché l’ho fatto”

Al termine del match, il portiere ha motivato il suo gesto che ha sollevato non poche polemiche

Il Mondiale si è concluso con la vittoria ai rigori dell'Argentina e ancora una volta Emiliano 'Dibu' Martinez è stato protagonista, con parate decisive che hanno finito per incoronarlo miglior portiere del torneo. Un premio assegnato con il guanto d'oro, ricevuto dal portiere durante la premiazione e che ha festeggiato avvicinandolo alla zona inguinale. Un gesto che ha sollevato molte critiche.

Al termine del match, il portiere ha motivato il suo gesto: "L'ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L'orgoglio non funziona con me. Dedico il titolo alla mia famiglia. Vengo da un posto molto umile, sono andato in Inghilterra giovanissimo. Lo voglio dedicare a loro".