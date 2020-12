Ct Belgio: “Lukaku impressionante quest’anno. Senza dubbio è miglior momento della sua vita”

Intervenuto ai microfoni di Vtm, Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato così di Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter e dei Diavoli Rossi: “Romelu è stato impressionante quest’anno. Mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. In generale, un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul fare gol. Ma per Romelu Lukaku l’importante è vincere e per aiutare la squadra. Ed è quello che fa ogni settimana. È nel miglior momento di forma della sua vita, senza dubbio “.