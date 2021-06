Problemi difensivi per il Belgio, Martinez: “Non sono preoccupato. Quando vedo Vanheusden…”

Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. ha parlato dei problemi difensivi che il Belgio ha mostrato nelle ultime partite

"Non sono affatto preoccupato. Sono i giocatori più esperti della squadra, pensano come allenatori. Non ne hanno quasi bisogno di indicazioni. Per i giovani è difficile raggiungere il loro livello. Quando vedo Zinho Vanheusden è un'opportunità incredibile per lui di potersi allenare al loro fianco. Hanno segnato la storia del calcio belga. Abbiamo molta esperienza in squadra ma nulla può competere con la nostra difesa. Dobbiamo apprezzare ciò che abbiamo".