Fiorentina-Inter, Martinez Quarta sfida Lautaro Martinez: l’Argentina osserva

La partita di sabato sera tra Fiorentina e Inter sarà anche la sfida tra Lucas Martinez Quarta, difensore viola, e Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro: connazionali contro, in attesa di scoprire se saranno compagni di squadra tra poche settimane con l'Argentina al Mondiale in Qatar. Così scrive Il Tirreno: "Un boccone di Mondiale in salsa argentina. Sabato sera al "Franchi" ci sarà una sfida nella sfida, con Martinez Quarta, il migliore del suo reparto lunedì scorso, chiamato a fermare il connazionale Lautaro Martinez, 4 gol in 10 gare con la maglia dell'Inter. Nazionali contro nel segno dell'Albiceleste. E se per l'attaccante nerazzurro sarà soltanto un passaggio verso il Qatar, per il difensore viola l'appuntamento può diventare una spinta decisiva per convincere il commissario tecnico Scaloni a riservargli un posto nei ventitré convocati".