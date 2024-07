Josep Martinez davanti a Francia-Spagna. Messaggio per Olmo: “Sei forte”

La Spagna ha eliminato la Francia nella prima semifinale dell'Europeo 2024. A vedere la partita in tv c'era anche Josep Martinez, portiere che l'Inter ha appena annunciato di aver ingaggiato dal Genoa. Il giocatore ha visto come tanti tifosi, in televisione, la gara della sua Nazionale e ha tifato per i suoi connazionali e in particolare per uno dei giocatori della rosa di De La Fuente, Dani Olmo.