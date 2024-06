L'Inter ha chiuso per Josep Martinez . Il portiere arriva dal Genoa e inizierà la sua avventura in nerazzurro come vice Sommer per poi cercare, durante la stagione, di rubare il posto allo svizzero.

"In attesa di vedere se e cosa succederà alle voci Dumfries ed Arnautovic, ieri l’Inter ha piazzato il terzo colpo da novanta. Dopo i parametri zero Taremi e Zielinski, è arrivata la fumata bianca anche per Josep Martinez, 26enne portiere spagnolo del Genoa. Al Grifone andranno 13 milioni più 2 di bonus. Nessuna contropartita tecnica, perché Oristanio - il preferito dai liguri, forse anche perché pesta la stesse zolle di Gudmundsson - ha preferito aspettare l’assalto del neo promosso Venezia. L’accordo verbale per Martinez verrà ratificato la prossima settimana, poi arriveranno visite mediche e annuncio per un elemento che nel giro di qualche mese, al più tardi nella stagione 2025-26, nei piani prenderà il posto del 35enne Yann Sommer", riporta La Gazzetta dello Sport.