Inter, ok Zielinski: ecco quando saranno ufficializzati Martinez e Taremi

"Zielinski, reduce dal deludente Europeo con la Polonia e atteso in ritiro ad Appiano fra una decina di giorni, sulla carta si giocherà il posto con Mkhitaryan: «L'Inter è una squadra ben organizzata e con tantissima qualità - ha aggiunto -. Sono in Italia da dodici anni e sono molto contento di poter continuare qui la mia carriera. Cercherò di dare tutto per rendere felici i tifosi: sono fantastici e San Siro è uno degli stadi più belli d'Italia. Farò di tutto per dimostrare le mie qualità e portare altri trofei a questo club». Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità di Josep Martinez, il portiere spagnolo acquistato dal Genoa. Qualche giorno in più per l'annuncio di Taremi", spiega Tuttosport.