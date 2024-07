"Tutti aspettavano Martinez, e invece ecco che è spuntato Zielinski. Ieri, infatti, è stato annunciato ufficialmente il polacco e non lo spagnolo. Questione di precedenza. L’ex-Napoli aveva già firmato da tempo, mentre il portiere ha messo il suo autografo sotto al contratto soltanto giovedì scorso. A ogni modo, almeno in ordine cronologico, il centrocampista è il primo rinforzo per la stagione che sta per cominciare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'annuncio, avvenuto ieri, di Zielinski , presentato come nuovo giocatore dell'Inter.

"Si va ad aggiungere a un reparto già ricco di qualità, che ora potrà contare su sei elementi di assoluto livello: tre posizioni (da scambiare in campo), con due alternative ciascuna e la possibilità, per Inzaghi, di ruotare a piacimento, senza abbassare il livello del reparto. A ogni modo, Zielinski ha lasciato il Napoli da svincolato dopo otto anni intensi, durante i quali era diventato uno dei beniamini dei tifosi. Si è legato all’Inter con un triennale da 4,5 milioni a stagione, con bonus alla firma e opzione per un’ulteriore annata. Non sarà subito a disposizione di Inzaghi per il raduno di sabato prossimo, ma pochi giorni dopo (17-18 luglio), finite le tre settimane di vacanza concesse dopo l’eliminazione della Polonia all’Europeo, sarà anche lui alla Pinetina per cominciare la nuova avventura", aggiunge il CorSport che poi riporta un dato interessante: Zielinski ha segnato 51 gol in 364 partite col Napoli, più di 6 all'anno, con 13 gol in 64 partite in Champions. "Chissà che il polacco non diventi un fattore proprio in Champions", la chiosa del quotidiano.