Martorelli: “Inter in crisi, non è un problema di mercato. Inzaghi? Legittimo…”

Le dichiarazioni dell'agente e intermediario sulla situazione in casa Inter dopo la sconfitta contro l'Udinese

Giocondo Martorelli , operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell'Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Udinese: "All’Inter adesso si apre una crisi. Questa sconfitta segna un evidente momento di difficoltà, un malessere che sta continuando".

Inzaghi potrebbe essere in bilico?

"Questi risultati negativi dovranno fare intervenire la società in maniera decisa così da ricreare insieme all’allenatore la giusta compattezza".

Quando i risultati non arrivano però è normale che il tecnico sia in discussione.

"Quando non hai molte disponibilità è difficile dirlo. Non penso che sia stato un problema di mercato. L’Inter ha riportato Lukaku e non ha ceduto i calciatori importanti".