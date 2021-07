Martorelli: “Inter, rosa competitiva ma da arricchire. Stanno cercando…”

Le parole dell'operatore di mercato a proposito della strategia del club nerazzurro per questa estate

“L’Inter sta cercando giocatori in prestito. La rosa è già competitiva, andrà arricchita. Ma non ci sono le condizioni economiche per spendere grandi cifre”. Così, a TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato a proposito della strategia nerazzurra per la finestra in corso di svolgimento. I campioni d'Italia cercano in primis il sostituto di Achraf Hakimi.