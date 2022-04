Martorelli: “Lautaro non incedibile. Inter seria candidata su Dybala se…”

Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito di alcuni temi destinati a caratterizzare la prossima sessione

“Caso plusvalenze tutti assolti? Non c’erano i presupposti per dare delle condanne. Fare valutazioni tecniche abbinate all’aspetto economico è complicato. Sicuramente è una cosa anomala da mettere a posto per il futuro, ma non c’è reato. Giusto che nessuno paghi”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.