Martorelli: “Milan meglio del Napoli. Inter? Sa dove vuole arrivare”

Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito della lotta ai vertici del campionato di Serie A

Per parlare dei temi di attualità è intervenuto a Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli: "Il Napoli in questo momento sta facendo qualcosa di incredibile, ha un allenatore che conosce il nostro calcio benissimo ma non si può non tener conto che a gennaio debba fare a meno di 3 giocatori che sono la spina dorsale. Il Milan gioca un calcio migliore di quello del Napoli e io penso che Leao tra qualche anno diventerà uno dei migliori giocatori europei. Inter? È una squadra competitiva che sa dove vuole arrivare e la metto tra le favorite a vincere il campionato".