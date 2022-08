Martorelli: “L’Inter ha le idee chiare: Skriniar resta per essere competitivi. Perso Bremer…”

Il pensiero del procuratore sulle mosse dei nerazzurri, in particolare in difesa con Skriniar e il mancato arrivo di Bremer

Giocondo Martorelli , agente ed operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del mercato dell'Inter e non solo.

"Per essere competitivi non puoi cedere un giocatore come Skriniar, perso Bremer si sono resi conto che non aveva senso andare su altri profili".