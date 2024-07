“Ha una situazione particolare a livello personale e non so se questa possa impedirgli di fare un salto di qualità in questo mercato. Se restasse, comunque, Gilardino ne sarebbe contentissimo”.

“È una situazione complessa. Ha un solo anno di contratto, per prolungarlo chiede una cifra che la Juve non è disposta a dargli. E la Juve chiede una somma che al momento non è in linea con le richieste. Spero possa tornare a dimostrare il suo valore. Credo che la Juve possa anche abbassare le pretese economiche”.