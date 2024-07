L'Inter è alla ricerca di un difensore mancino. Ormai è cosa nota. Con l'infortunio di Buchanan, Inzaghi ha deciso di spostare in pianta più o meno stabile Carlos Augusto in fascia, dove si alternerà con Dimarco. Così manca un'alternativa in difesa che possa far rifiatare Bastoni. L'Inter sta valutando il profilo migliore, abbiamo provato ad analizzare chi tra i giocatori seguiti si avvicina di più al modo di giocare del difensore nerazzurro.