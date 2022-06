Masala: “Da Dybala serve prova di maturità. Tridente all’Inter? Cambia il centrocampo”

"Nell’Inter, finché non ci saranno le cessioni di Dzeko, Correa o Sanchez, c’è sovraffollamento. Lukaku si riprenderà il suo posto al centro, Lautaro è tuttora considerato incedibile a meno di proposte indecenti. Dybala potrebbe giocare da seconda punta oppure, ipotesi difficile ma affascinante, in un tridente. Sarebbe inevitabile ritoccare il centrocampo: Inzaghi dovrebbe sacrificare per esempio Calhanoglu e chiedere a Dybala e all’altro attaccante d’appoggio più copertura preventiva. Insomma, Paulo si dovrebbe sobbarcare un po’ di spola in più rispetto alle sue vecchie abitudini. Senza allontanarsi troppo dalla porta, si capisce", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Chi si è interessato a Dybala sa quindi come aggiungergli un posto a tavola. In ogni caso serviranno correzioni e adattamenti, non è immaginabile che Paulo si proponga «o così come sono o niente». Rispetto alle ultime performance, l’argentino dovrà essere in grado di garantire, oltre alla innata qualità, ancora tanta corsa. La tendenza, anche per lui, è uscire dal piccolo mondo antico del fantasista. Guardiola nel City chiede persino a De Bruyne e a Bernardo Silva di occupare più campo. A maggior ragione Paulo, ora che si rimette in discussione, dovrà diventare un “10” ancora più moderno. All’Inter o altrove, lo aspetta la più difficile prova di maturità", chiude Gazzetta.