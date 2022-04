Masala (GdS): “Inter, che ricarica: vittoria che dà morale e slancio. La Juve…”

Il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport dopo il successo dell'Inter all'Allianz Stadium contro la Juve

Un successo che dà slancio all'Inter in vista del finale di stagione. I nerazzurri si aggiudicano il big match contro la Juventus e tornano a vincere all'Allianz Stadium dopo quasi 10 anni. Una vittoria che rimette la squadra di Inzaghi in corsa per lo Scudetto, ponendo fine a un periodo negativo con 7 punti in 7 partite e un successo in trasferta che mancava da tre mesi e mezzo.

"Avanti c’è posto, non per la Signora. La volata per il titolo diventa una corsa tris, sempre più complicata. Il Napoli per ora aggancia in testa il Milan, che stasera deve rispondere senza esitazioni. L’Inter riesce a ripescare risorse che temeva di avere smarrito da gennaio in poi: respinge il tentativo della Juve di rientrare in lizza per le battute finali. A sette giornate dalla conclusione è ancora tutto in bilico, si va verso uno sprint da batticuore. Alla fin fine, sono gli scontri diretti a incidere. I campioni in carica, anzi da ieri sera in ricarica, conquistano tre punti pesantissimi non soltanto in classifica, ma preziosi per riacquistare morale e slancio. Inzaghi sembrava rassegnato a un’inesorabile dissolvenza con il tricolore sul petto, invece resiste nella lotta al vertice".