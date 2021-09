Masala (GdS): “L’Inter non si limiterà a difendere il tricolore. Aumentano i margini”

Il giornalista Andrea Masala ha analizzato il mercato dell'Inter e ha parlato di quelli che sono gli obiettivi della formazione di Inzaghi

"L’Inter, che non si limiterà a difendere il tricolore appena conquistato. Senza rimanere sul colpo dopo le cessioni di Lukaku e Hakimi e il dramma di Eriksen, la dirigenza nerazzurra a Inzaghi ha consegnato Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries, incastonati in un impianto già di per sé valido. L’Inter si riposiziona in alto in Serie A e ha tutto per evitare il rovescio dello scorso anno in Champions: nel girone ci sono ancora Real e Shakhtar, più lo Sheriff. La palla resta rotonda, ma stavolta per i nerazzurri la campagna estiva aumenta i margini di sicurezza".