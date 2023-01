Masala: “Inter, il gioco non decolla. Vista la situazione finanziaria Champions vitale”

"L'Inter, fresca di risicato 1-0 a San Siro, non possono autoassolversi nemmeno loro. Il gioco non decolla: rispetto a un anno fa, un’Inter meno divertente bivacca al terzo posto e spera come minimo di restarci. Vista la situazione finanziaria, il piazzamento in Champions è vitale. Ci si arrangia, si ricorre a operazioni quanto meno originali, come il prestito di Lukaku. I nerazzurri aspettano il belga per la svolta definitiva, ma del prestito-bis non si parla più. Per gli altri, stesso discorso del Milan: doveroso rispettare la sostenibilità, però non si può pretendere di trasformarsi di colpo in schiacciasassi con Asllani e Bellanova da svezzare. Ma poi: si sapeva che rinnovare Gagliardini e acquistare Correa a 33 milioni rientrava nella categoria “azzardi”, alla faccia dei bilanci virtuosi. Il progetto di Inzaghi perciò avanza a stento, tra mille incognite. Mercoledì in Arabia le milanesi imbruttite cercano sollievo con la SuperCoppa. Italiana, beninteso. Chiunque vinca, non si adagi sull’alloro gran riserva.