Masala (Gds): “L’Inter pianifica il sorpasso. La tanto desiderata bellezza che Conte voleva…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala commenta le ultime due giornate di campionato prima della sosta di Natale. Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport: “L’Inter pianifica il sorpasso. Nel giro di due turni, il distacco è passato da -5 a -1. In teoria, giusto in teoria, rispetto al Milan è attesa a San Siro da un compito più agevole contro il neopromosso Spezia, distante 16 punti. Si rivedrà Vidal, fedelissimo contiano, in avanti resiste Lukaku, capace di sobbarcarsi enormi carichi di responsabilità, non soltanto in area. Conte cerca la sesta vittoria consecutiva: vuole toccare quota 30, come gli anni che domani compirà il presidente Steven Zhang“.

“Nelle ultime due uscite i nerazzurri hanno raccolto a piene mani, a Cagliari e in casa con il Napoli, pur senza dominare. La tanto desiderata bellezza che Conte, all’inizio del torneo, voleva proporre si nota a intermittenza. A ridosso dalla mini-sosta di Natale, non è il caso di sottilizzare: meglio tenersi stretta la concretezza che, almeno in Italia, mantiene in volata per lo scudetto. Se il Milan incespica, Conte deve farsi trovare pronto. Senza trascurare la Juve, come la storia insegna”.

(Gazzetta dello Sport)