Masala: “Lukaku la superstar dell’Inter. Ma toccherà a Lautaro lasciare il segno”

"Un bel superlavoro attende anche Lautaro Martinez, che si prenderà sulle spalle buona parte del peso dell’attacco dell’Inter. Romelu Lukaku è la superstar, nessuno lo mette in dubbio, ma ha bisogno dei suoi tempi, come l’esperienza insegna, per raggiungere i pieni giri. Ci sono a disposizione anche Edin Dzeko e Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi: non si tratta di banali riserve. Ma è evidente che toccherà a Lautaro lasciare il segno nella prima parte di una stagione a ritmi forsennati. El Toro ha già dimostrato di essere su un buon standard di forma: la ritrovata presenza di Lukaku lo incoraggia, però è consapevole che all’uscita dai blocchi dovrà essere soprattutto lui a moltiplicare gli sforzi e a fare la differenza".