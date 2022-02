Masala: “Dzeko-Lautaro? Inzaghi ha mascherato la scarsa intesa. Provino per Scamacca”

Della lotta al vertice in Serie A ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il giornalista Andrea Masala

L’Europa è dispendiosa, bella scoperta, però allo stesso tempo può servire a rinforzare certezze oppure a evidenziare punti deboli. Martedì scorso l’Inter avrebbe potuto colpire la corazzata Liverpool, invece è crollata nel finale. La serata storta di Champions ha ribadito che in avanti qualcosa non va. Inzaghi ha mandato a rete, nelle tre competizioni, venti giocatori, ma il numero non spiega tutto. L’abbagliante dato maschera la scarsa intesa tra Dzeko e Lautaro, tanto che lo stesso club nerazzurro non fa finta di niente, anzi si è già buttato alla ricerca di rinforzi in attacco. Un buon test di selezione ci sarà domani con il Sassuolo per Scamacca, centravanti-investimento a lungo termine. Fino alla sosta per i playoff del Mondiale, l’Inter, in attesa del recupero contro il Bologna, affronterà soltanto formazioni indietro in classifica. Inzaghi chiede alle sue attuali punte più gol, in vista di un allungo che potrebbe essere facilitato dallo scontro diretto del 6 marzo tra Napoli e Milan.