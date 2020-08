Mascherano: “Messi argomento principale del Barça. Lautaro ottimo, ma non so se…”

Intervenuto ai microfoni di Sport, l’ex centrocampista del Barcellona Javier Mascherano ha voluto spazzare via tutti i dubbi in merito ad un futuro di Lionel Messi lontano dal Camp Nou: “Messi è l’argomento principale del Barcellona e di qualsiasi squadra nella quale gioca. Sa che mancano solo due partite per poter giocare una finale di Champions League. Il giorno della gara Napoli l’ho visto voglioso e capace di trasmettere la sua voglia ai compagni. Lautaro Martinez? Non so se sia il sostituto perfetto per Luis Suárez. So che è un ottimo giocatore e che in nazionale è molto compatibile con Messi. Ma non so se sia il sostituto di Suarez o se Suarez abbia bisogno di un sostituto”.