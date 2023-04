Mason: “Ho 14 placche di metallo nel mio cranio con 28 viti. Se gli altri potessero…”

In una lettera per la rivista FourFourTwo, l'ex giocatore ricorda il terribile infortunio che lo ha costretto al ritiro a soli 26 anni

"Quando sei un calciatore professionista, è facile perdere di vista l'essenza del gioco: dimentichi perché lo ami". È l'incipit di una lunga lettera scritta da Ryan Mason per la rivista FourFourTwo. L'ex giocatore ripercorre la sua breve carriera che si sofferma a lungo sul grave infortunio che lo ha colpito il 22 gennaio 2017. Uno scontro di gioco con Cahill e la diagnosi terribile: cranio fratturato. "All'improvviso ho sentito questa forza che si schiantava contro il mio cranio. Era il peggior dolore immaginabile. La gente presume che non lo ricorderò, ma è così. Ricordo il dottore che correva, l'immenso dolore, tutti i controlli standard dopo ogni trauma cranico. Il tuo corpo entra in uno stato naturale di panico e autoconservazione quando ti fai male gravemente. Il dolore era insopportabile; era come una bomba che mi esplodeva in testa, proprio sulla tempia".

"Il nostro medico del club Mark Waller ha preso alcune decisioni importanti che hanno influenzato la mia guarigione. Ha capito subito che mi ero fratturato il cranio e che c'era il potenziale per un danno cerebrale, perché l'intero lato destro della mia faccia era caduto ed era paralizzato. L'autista dell'ambulanza voleva andare all'ospedale più vicino, ma il dottore ha detto che dovevamo andare al St Mary's. Quella decisione probabilmente mi ha salvato la vita. Se fossimo andati in uno degli ospedali più vicini, probabilmente avrei fatto una scansione e poi sarei stato indirizzato al St Mary's, il che avrebbe fatto perdere tempo prezioso".

"È stato quando ero nello scanner CT che per la prima volta non ho risposto e in pochi minuti ero in sala operatoria. Se fossi stato da qualche altra parte, le cose sarebbero potute finire in modo molto diverso. Sono stato operato 61 minuti dopo l'infortunio. L'altra cosa che ricordo è di essere stato svegliato. Tutto era un po' sfocato. Ricordo di aver sentito molto dolore. C'era così tanto rumore che hanno dovuto trasferirmi in una stanza privata - non ce la facevo. Ho dovuto sedermi in completo silenzio perché ogni piccolo rumore era semplicemente troppo. Anche le infermiere che bisbigliavano nei corridoi era come se mi urlassero dritto nell'orecchio, ero così sensibile al rumore".

"Dormivo probabilmente per 20-22 ore al giorno. Mi svegliavano per fare alcuni test, controllare la mia pressione sanguigna e così via, ma la maggior parte delle volte dovevo solo dormire. Recuperare da quel tipo di infortunio è un duro lavoro per il corpo. Sapevo di avere graffette e placche di metallo in testa. Era tutto così grave. Non sono sicuro che avrei potuto accettare tutto questo. In totale, ho 14 placche di metallo nel mio cranio, con 28 viti per tenerle in posizione. C'erano anche 45 graffette e una cicatrice di sei pollici sulla mia testa. Scegliere le graffette non è stato sicuramente piacevole. Anche adesso lo sento tutto lì. Ne sono sempre consapevole. Se gli altri potessero sentire quello che sento io direbbero: "Cor, ho un gran mal di testa", ma è quello con cui devo imparare a convivere costantemente".

