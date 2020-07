Moviola CdS – Massa fa il sergente di ferro, ma non basta: il tocco di braccio di Bastoni…

Non convince la prova dell’arbitro Davide Massa in occasione della sfida tra Inter e Torino di ieri sera a San Siro. Per il Corriere dello Sport è da 5 la prestazione del direttore di gara.

L’arbitro di Imperia “fa il sergente di ferro (8 ammonizioni su 37 falli) e si guadagna il rispetto dei calciatori“. Regolari tutti i gol, compreso quello di Godin con sponda di Sanchez, mentre a far discutere è il presunto calcio di rigore chiesto dal Torino al 37′: “Bastoni sembra colpire la palla con il braccio: l’arto – pur andando in direzione della sfera – è attaccato al corpo. Cosa dice la regola? «È infrazione se un calciatore tocca intenzionalmente il pallone con la mano o con il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone». Massa non va nemmeno all’on-field review. Al Var potrebbero avergli addirittura suggerito un tocco di petto o con la spalla“.