Massaggio ai piedi in spiaggia per D’Ambrosio. Gagliardini lo prende in giro: “Vediamo…”

I due giocatori dell'Inter sono in Sardegna insieme alle loro famiglie: il centrocampista ha preso in giro il terzino dopo una partitina in spiaggia

Eva A. Provenzano

Roberto Gagliardini e Danilo D'Ambrosio, freschi vincitori dello scudetto con l'Inter, sono in vacanza insieme - e con le loro famiglie - in Sardegna. I due sono molto amici e si sono concessi anche una mini partitella di palleggi in spiaggia. Quando è arrivata una massaggiatrice per i piedi del terzino, il centrocampista lo ha preso in giro. E ha postato la sua battuta sui social.

"Vediamo se almeno lei te li mette apposto", la battuta del centrocampista al terzino. Che dal sorriso starà apprezzando più il massaggio che la battuta dell'amico Gaglia.