Massara: “Rinnovi? Per Ibra siamo fiduciosi. Donnarumma? Non ci sono novità, ma…”

Il ds del Milan Frederic Massara, ha parlato dei prolungamenti di contratto di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma

"Per Ibrahimovic siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui. Per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, ha composto cifre importanti, confidiamo che possano portare a un buon esito per gli accordi".