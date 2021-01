Massara: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? Speriamo di avere buone notizie. Sul mercato…”

Prima della sfida tra Milan e Torino, ai microfoni di Dazn, ha parlato il ds dei rossoneri Massara:

“Leader come Ibra e Calhanoglu non fanno mai mancare il loro apporto. La condizione di Ibra dovrà migliorare e crescere a livello di condizione. Siamo molto contenti questo spirito di gruppo ci sta portando a fare cose importanti, convinti di poter fare ancora bene. Rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma? Siamo fiduciosi, continua dialogo con i loro agenti. Loro sono totalmente concentrati, siamo speranzosi di avere buone notizie il prima possibile. Meite e Simakan? Sono tanti i nomi accostati al Milan, valutiamo diverse posizioni e parliamo con l’allenatore per completare un organico molto competitivo. C’è tempo per verificare queste possibilità, vedremo la prossima settimana”.