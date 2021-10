Massara: “Rinnovo Pioli? 100 panchine di alto livello. Sulla tabella scudetto…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan Massara prima della sfida di campionato contro il Bologna

A pochi minuti dalla sfida contro il Bologna, il direttore sportivo del Milan Massara ha parlato così a Sky Sport: "Siamo molto soddisfatti, c'è grande merito della squadra, dei giocatori e del mister che non fa pesare le assenze. Siamo orgogliosi e contenti: vogliamo stare lì in alto. Ibra titolare? Siamo super felici di riabbracciare Ibrahimovic dal primo minuto, ci è mancato. Porterà un contributo enorme alla squadra. Rinnovo Pioli? Complimenti per le 100 panchine, tutte di alto livello. Siamo molto contenti, c'è grande sintonia e condivisione nel proseguire questo percorso. Tabella scudetto? Pensiamo una partita alla volta. Ci concentriamo su questa: il Bologna è forte e servirà il miglior Milan per avere la meglio".