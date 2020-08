Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex centrocampista Massimo Donati ha parlato così del futuro di Sandro Tonali, mediano del Brescia conteso da Inter e Milan: “È forte, andrebbe bene dappertutto. Ma l’unico problema di ragazzi giovani bravi è l’inserimento in una grande squadra. Essere grandi in una medio piccola è un conto, esserlo in una big è un altro. Se ha la testa giusta di imporsi allora ci siamo, le qualità sono indiscutibili”.