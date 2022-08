John Elkann, soliti problemi con la matematica: “La Juventus ha vinto 38 scudetti”

«Abbiamo vinto 38 Scudetti con la Prima Squadra maschile, 5 con quella femminile, siamo la squadra con più Campioni del Mondo e abbiamo in bacheca tutte le Coppe che ci sono da vincere: questo è per noi uno stimolo per guardare al futuro, adesso dobbiamo stare attenti, perché rispetto al passato il Campionato è più e competitivo, con avversari come Inter, molto solida, Milan campione in carica e Roma; va detto che anche in Europa il livello di competitività si è alzato molto», ha proseguito Elkann incurante delle sentenze di Calciopoli e ignorando l’albo ufficiale della Lega Serie A che recita 36 scudetti per la Juventus.