Materazzi: “5 maggio? Chi ironizza deve ricordare che iniziò il Triplete”

A La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì: «Ricordo la finale di Coppa Italia 2010 all’Olimpico e vinta con gol di Milito, chi sennò? Mourinho si infuriò perché prima della partita suonarono l’inno della Roma: erano loro in casa, non poteva farci niente, ma era il suo modo di spronarci. Nessuno sa giocare sulla psicologia come lui e poi aveva costruito una squadra che era più forte di tutte le avversità.