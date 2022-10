Inter, Materazzi: “Argentini? Affetto per Burdisso, Crespo ossessionato dal gol”

Intervenuto ai microfoni de La Nacion, Marco Materazzi , ex difensore dell'Inter , ha parlato così del suo rapporto con i calciatori argentini con cui ha giocato: "Ho giocato con molti argentini, di tutti i tipi: alcuni più felici e altri più timidi. Gli argentini sono un po' come gli italiani, siamo molto simili, intensi, combattivi, con molta personalità. Vincenti e cercando di esserlo sempre di più.

Sono grato a tutti loro, perché mi hanno aiutato a vincere tutto. Ho un buon rapporto con tutti e ho un grande affetto per Burdisso. Forse posso fare un esempio di quel desiderio vincente citando Hernán Crespo. Crespo era ossessionato dal gol anche in allenamento... Per lui era importante finire l'allenamento con i gol, e non si sarebbe fermato se non ci fosse riuscito".