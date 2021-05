Materazzi: “Conte mai tifosissimo Inter, ma ha spodestato la Juve. Lukaku? Devo ricredermi”

Intervenuto a Tutti Convocati, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato della vittoria del campionato da parte dei nerazzurri

"Conte non sarà mai un tifosissimo interista, ma è un grandissimo professionista. Ha capito cosa vuol dire vincere lo Scudetto con l'Inter, vuol dire dedizione, vuol dire rispetto per i colori, vuol dire purezza. Io ho pensato sempre al gruppo e l'ho dimostrato. Non è facile creare un gruppo, c'è riuscito alla grandissima Conte in questi due anni. Non era per niente facile, piano piano ha spodestato la Juventus come l'acqua che rompe la roccia. Non dimenticherei Handanovic, ricordiamoci quello che ha fatto contro il Napoli e contro il Milan, gli errori all'interno di un campionato ci possono stare. Bravo e intelligente Skriniar, è stato un carroarmato e si è adattato alla difesa a tre, che non era il suo habitat normale. Barella si identifica in quello che dev'essere l'interista, è il mio giocatore. Ero scettico su Lukaku, mi devo ricredere. Vorrei che nessuno venisse venduto per necessità, però purtroppo è un momento di difficoltà per tutto il mondo. Ciclo? Le basi ci sono tutte. Il mio sogno è quello che una squadra italiana torni a vincere in Europa e che sia l'Inter"