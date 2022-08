Materazzi: “Fidiamoci dell’Inter, ok per Akanji o Acerbi. E da Gosens mi aspetto la svolta”

«Akanji non lo conosco ma mi fido ciecamente di quello che fa la società. Ha preso Lautaro che aveva giocato solo in Argentina e ha vinto la scommessa: oggi è uno degli attaccanti più forti al mondo. Poi penso ad Asllani, 20 anni, che solo chi ha occhio e ci crede va a prendere con quella determinazione. La direzione che sta prendendo la società credo sia quella giusta, poi se verranno i risultati questo non lo so. Ma sicuramente c’è da fidarsi. Su Acerbi poco da dire: sempre sul pezzo, lavora tanto e parla poco. E Inzaghi lo conosce bene, questo è un fattore importante».