Materazzi applaude l’Inter: “Bravi ragazzi”. Poi la stilettata al Milan: “Niente da dire oggi?”

Dopo il 3-0 nel derby contro il Milan, l'Inter di Simone Inzaghi rifila 3 reti anche alla Roma di Josè Mourinho e si porta in testa alla classifica, aspettando al risposta dei rossoneri. Ad applaudire i nerazzurri anche Marco Materazzi, che postando una foto da San Siro ha scritto: "Bravi ragazzi". Poi, come di consueto, una stilettata ai cugini milanisti in relazione alle polemiche arbitrali di questi giorni: "Niente da dire oggi?!?!". Ecco il post: