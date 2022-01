Inter, Materazzi: “Hall of Fame? Sono orgoglioso. La situazione della pandemia…”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato della pandemia, di come sta incidendo nel calcio, e del suo ingresso tra le leggende

L'ex difensore nerazzurro ha parlato anche del suo ingresso nella Hall of Fame dell'Inter: «Per me è motivo di grandissimo orgoglio, sicuramente è un punto di arrivo. Come sono orgoglioso di aver vinto tantissimi trofei. Fa capire la perseveranza che ci abbiamo messo tutti come gruppo, che è iniziato a nascere nel 2001-2002 e che ha subito tante sconfitte, ma ci siamo sempre rialzati e abbiamo dimostrato che l'interista non molla mai. Così siamo arrivati al 2010, quando abbiamo raccolto quello che ci siamo meritati in quei 10 anni. Io ho fatto parte di quel gruppo, ne vado orgoglioso come sono orgoglioso di far parte dell'Hall of Fame dell'Inter».