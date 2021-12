Materazzi: “Inter ancora la favorita per lo scudetto. Inzaghi mi ha sorpreso”

L'ex difensore nerazzurro elogia l'ex tecnico della Lazio: "È uscito dalla comfort zone. Era una sfida per tutti e la sta vincendo"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con l'Italia nel 2006, in un'intervista concessa ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Allora: va detto che la favorita è ancora l'Inter. Questo perché come sempre chi vince lo scudetto l'anno prima parte con i favori dei pronostici, e poi in questa stagione mi sembra che abbiano trovato ancora maggiore consapevolezza con l'arrivo di Simone Inzaghi".